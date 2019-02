Milano, autobus si schianta contro 2 auto della polizia parcheggiate: 3 agenti feriti, 2 sono gravi

Un autobus dell' Atm si è schiantato contro due macchine della polizia in piazzale Cadorna a Milano . Tre agenti sono stati colpiti e sono stati portati in ospedale: due di loro sono in gravi condizioni. Sull'asfalto sono presenti chiazze di sangue e vetri in frantumi. Ancora da accertare le cause dell'impatto, ma per l'azienda del trasporto pubblico milanese forse "il conducente ha avuto un malore ". La zona è stata transennata per i rilievi.

I tre agenti colpiti - L'uomo che guidava l'autobus ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, e una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo tre agenti.



I feriti - Uno dei poliziotti feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda per fratture a entrambe le gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro poliziotto con una gamba fratturata è stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Mentre il terzo agente ha riportato lesioni più lievi. Il conducente dell'autobus della linea 61, infine, è ora in stato di shock al Fatebenefratelli, in codice verde.



Atm: impatto forse per un malore - L'Atm aspetta di vedere le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per ricostruire con esattezza l'accaduto. E' comunque probabile che l'autista dell'autobus abbia avuto un malore.