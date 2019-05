Milano, alpini derubati sul pullman di ritorno dall'adunata | L'appello: "Aiutateci a ritrovare cappelli e gagliardetti"

Un weekend di festa si è concluso con un fastidioso contrattempo per un gruppo di alpini. Domenica sera, di ritorno dall'adunata di Milano, quaranta penne nere della sezione di Colico (Lecco) si sono fermate a cena in un ristorante in zona fiera a Rho. Terminato il pasto, gli alpini hanno scoperto che qualcuno si era introdotto all'interno del loro pullman spaccando un finestrino e rubando oggetti di valore. Su Facebook l'appello: "Aiutateci a ritrovare almeno cappelli e gagliardetti".

All'interno del pullman è stata compiuta un'autentica razzia: gagliardetti, cappelli d'alpino, giacche e borselli, dove c'erano documenti, soldi (migliaia di euro) e chiavi. Tutto ciò che si trovava sui sedili e nei vani soprastanti è sparito. Ma per gli alpini.



A denunciare pubblicamente il furto è stato un rappresentante delle penne nere di Colico, Adriano Curioni: "Buongiorno a tutti amici, provo a chiedere aiuto a chi di voi ha qualche collegamento con questa zona di Milano: via Venezia Giulia, zona Fiera - scrive l'alpino su Facebook -. Domenica sera alle 23 i nostri alpini della sezione di Colico uscendo dal ristorante hanno trovato un finestrino rotto del pullmam e rubati gli zainetti, Cappelli Alpini e 3 gagliardetti. Vada per zainetti, qualche soldo, oggetti personali ma... i cappelli con la penna e gagliardetti sono tutto per gli alpini! Forse queste cose sono state abbandonate in qualche fosso, cespuglio o ai lati di qualche via. Dateci una mano a ritrovarli". Numerose sono state le condivisioni sui social nella speranza che qualche oggetto possa essere recuperato.