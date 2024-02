Milano, accoltellò sei passanti per rapinarli: 23enne condannato a 8 anni

"Avevo assunto delle pasticche"

"Non mi ricordo nulla in quanto avevo bevuto e avevo assunto cinque pastiglie di Rivotril" aveva spiegato il giovane, difeso dall'avvocato Nicola D'Amore, davanti al gip, dopo l'arresto. "Prima di arrivare in Italia non facevo uso di nessun stupefacente, da quando sono arrivato in Italia faccio uso di hashish, eroina e pasticche sintetiche. Io mi ricordo soltanto fino al momento in cui sono entrato in un bar, ho comprato da bere, ma dopo l'assunzione delle pasticche non ricordo più nulla - ha aggiunto -. Vivo per strada a Milano in zona stazione Centrale, nel sottopasso. Mi rivolgo alle associazioni assistenziali per mangiare e per gli indumenti".