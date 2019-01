Milano, aggressione a Niccolò Bettarini: 4 condanne fino a 9 anni anche per tentato omicidio

Nove anni all'esecutore materiale - Il gip del Tribunale del capoluogo lombardo Guido Salvini ha condannato a nove anni di carcere per tentato omicidio aggravato il 29enne Davide Caddeo, indicato dal pm Elio Ramondini come l'esecutore materiale delle coltellate sferrate alla vittima.



Pene più basse per gli altri 3 imputati - Pene più basse, invece, per gli altri tre imputati che hanno beneficiato delle attenuanti generiche concesse dal giudice, 6 anni e 6 mesi per Albano Jackey, 5 anni e 6 mesi per Alessandro Ferzoco e 5 anni per Andi Arapi. Quest'ultimo, tra l'altro, incensurato ha ottenuto i domiciliari, mentre gli altri tre restano in carcere (respinta un'istanza di domiciliari per Caddeo). Alla parte civile Bettarini, con il legale Alessandra Calabrò, è stata riconosciuta una provvisionale di 200mila euro.



Riconosciute le attenuanti generiche - Tutte condanne calcolate sulla base dello sconto di un terzo della pena previsto per la scelta del rito abbreviato. Riconosciute, poi, a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata dalla Procura, ossia l'aver agito per motivi abietti e futili e, in particolare, "discriminatori" per quella frase "sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo" che lo stesso 20enne sentì quel mattino.