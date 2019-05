Milano, aggredito con l'acido dalla ex: prima dell'aggressione 800 telefonate anonime, minacce di morte e insulti

Niguarda: "Intervento chirurgico nelle prossime settimane" - "In collaborazione con i colleghi oculisti, i medici stanno monitorando le gravi lesioni che hanno interessato il volto con il coinvolgimento del globo oculare destro", scrive in una nota il nosocomio, che annuncia anche un intervento chirurgico per l'uomo nelle prossime settimane.



Centinaia di telefonate anonime e minacce di morte - Prima dell'aggressione la 38enne, nullafacente, aveva perseguitato l'ex per mesi con minacce di morte, 800 telefonate anonime e insulti sui social network. Il 30enne, temendo per la propria incolumità, il 19 aprile l'aveva denunciata per stalking, ma ciò non è servito a fermarla. La loro relazione era durata un mese.