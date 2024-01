Milano, aggredì passanti con il Corano in mano: espulso 33enne egiziano

L'aggressione a Milano: calci e pugni al grido di "Allah è grande", poi l'intervento della polizia

Quel giorno, a poche ore dai gravi fatti accaduti in Israele, i poliziotti erano stati avvicinati da alcune persone che avevano riferito di essere state aggredite dall'uomo: tra queste un ecuadoriano 44enne che era stato raggiunto dall'egiziano il quale gli aveva chiesto un accendino. Al no dell'uomo, il 33enne lo aveva strattonato alle spalle afferrandogli lo zaino e facendolo cadere per poi trascinarlo per alcuni metri, prima di colpirlo con calci e pugni, urlando più volte in italiano e in arabo: "Allah è grande, oggi muoiono tutti, Allah akbar". La vittima, nel tentativo di difendersi, era stata anche morsa alla mano e alla testa.