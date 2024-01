Milano, accoltellò la ex a bordo di un bus: fermato un 54enne

Aveva aggredito la ex compagna, accoltellandola almeno 12 volte su un'autobus di linea a Milano.

La polizia ora ha fermato l'aggressore, un 54enne peruviano, per tentato omicidio, rapina e atti persecutori nei confronti della ex, una 46enne salvadoregna. Dopo l'accoltellamento la donna era stata portata in ospedale in pericolo di vita e quindi dimessa con una prognosi di 30 giorni.