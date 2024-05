Milano, 21enne denuncia stupro di gruppo dopo serata in Corso Como

L'allarme scattato giovedì mattina poco prima delle 8

La giovane si è presentata all'agente di stazione nella fermata della metropolitana M3 Maciachini giovedì intorno alle 7:45, dicendo di essere stata aggredita nella notte. Secondo quanto precisato dalla Questura, la 21enne ha denunciato di aver passato la serata in una discoteca della zona di corso Como e di essere stata aggredita, dopo aver lasciato il locale, da più di una persona, non si sa se in strada o in un altro contesto. E' stata portata alla clinica Mangiagalli, specializzata per il supporto alle vittime in questo genere di reati, in codice giallo.