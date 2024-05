Erano entrambi in attesa al Pronto soccorso, poi lui l'ha raggiunta in un ambulatorio e ha abusato di lei. Il 28enne è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Si tratta di un magazziniere incensurato, che è stato interrogato dal gip. Stando alla versione rilasciata dall'uomo, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale avvenuto dopo una conoscenza molto veloce maturata enlla sala d'attesa dell'ospedale. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale, l'indiziato era ancora al Pronto soccorso e dormiva. A raccogliere il primo allarme lanciato dalla vittima sono stati gli infermieri del reparto.