Milano, 13enne morto in incendio: chiesta archiviazione inchiesta

E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo e incendio colposo a carico di 11 persone, tra cui tecnici del Comune di Milano, per la morte del 13enne Haitam Errafi nel rogo divampato il 14 febbraio in una palazzina in via Cogne. L'incendio, secondo il pm, sarebbe stato causato da un corto circuito nell'appartamento al piano inferiore rispetto a quello in cui viveva il ragazzo.