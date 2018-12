Milan, rubata una valigetta contenente 10mila euro al presidente Scaroni

Una valigetta contenente 10mila euro in contanti è stata rubata al presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il furto, avvenuto giovedì in pieno centro a Milano, è stato commesso nel momento in cui l'ex amministratore delegato di Enel ed Eni è uscito dalla macchina per un impegno: approfittando delle portiere aperte e malgrado la presenza dell'autista all'interno, il ladro è riuscito a portare via la valigetta dal sedile posteriore per poi scappare.