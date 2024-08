Migranti, Ue: all'Italia la quota più alta di domande d'asilo per il 2026-27

Per la gestione dei migranti all'Italia va la quota più alta di domande di asilo per il 2026-2027. Il nostro Paese sarà infatti tenuto ad esaminare, tra il giugno 2026 e il giugno 2027, un numero massimo di 16.032 richieste ricevute attraverso la nuova procedura del controllo sulle frontiere istituita con la riforma del Patto Ue: si tratta della quota massima nell'Unione europea, pari al 26,7% del totale. Nel 2027-2028 per Roma il numero salirà a 24.048. E' quanto emerge dal testo sul tetto annuo di richieste da vagliare con procedura di frontiera per i Paesi Ue pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Gli Stati dovranno stabilire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane. Raggiunta la quota di domande da vagliare, scatta il meccanismo di solidarietà.