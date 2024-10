Migranti, il Tribunale di Bologna rinvia i "Paesi sicuri" alla Corte Ue

"Se qualcuno, invece di essere in tribunale, si sente nella sede di Rifondazione comunista, si tolga la toga, si candidi alle elezioni e faccia politica", dice il vicepremier Matteo Salvini. "Non possono esserci i giudici che smontano la sera quello che altri fanno la mattina - prosegue il leader leghista -. Siamo anche stufi di lavorare, come ci chiedono i cittadini, per portare più sicurezza, per avere poi qualche giudice comunista, questo è, che ritiene che i confini non servano e che le leggi non servano, e che ognuno ha diritto a fare quello che vuole".