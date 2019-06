Migranti, la Libia offre un porto | Ma Sea Watch: "Non sbarcheremo i naufraghi a Tripoli, non è sicuro"

La Sea Watch ha fatto sapere che non farà sbarcare in Libia i 52 migranti soccorsi mercoledì al largo del Paese africano. "Tripoli non è un porto sicuro" , ha riferito l'Ong, rispondendo alla disponibilità della guardia costiera libica di accogliere i naufraghi nella capitale. "Riportare le persone soccorse in un Paese in guerra, farle imprigionare e torturare è un crimine. E' vergognoso che l'Italia promuova queste atrocità", ha affermato Sea Watch.

Slavini: "La Sea Watch li sta sequestrando" - Replicando alla ong tedesca, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "La Sea Watch non vuole portarli in Libia? Allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro. E perché, dopo la risposta positiva, ha atteso per ore davanti alla costa africana. Aveva il via libera allo sbarco, l'atteggiamento della Sea Watch sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivi politici. Polemizza col Viminale sulla pelle degli immigrati".



"Nave illegale, mette a rischio la vita degli immigrati" - E in precedenza il ministro dell'Interno aveva detto: "La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente".