Migranti, Sea Watch: "Nessuna vittoria, ma porti italiani aperti"

La Sea Watch commenta le valutazioni sul suo operato da parte della Procura di Catania auspicando che "le indagini si rivolgano alla lotta al traffico di esseri umani e alla difesa dagli abusi, e non alla società civile che si batte per la difesa della vita in mare". Non giudica "una vittoria" il fatto che "la nostra condotta non sia stata valutata di rilevanza penale" e sottolinea che "il caso Sea Watch dimostra che i porti italiani non sono chiusi".