Migranti, sbarcano in 110 a Lampedusa: due donne in ospedale

Altri 110 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le due imbarcazioni su cui viaggiavano sono state soccorse dalla guardia di finanza. Una delle due era salpata da Zawayah in Libia e a bordo c'erano 66 tra bengalesi, egiziani e siriani: hanno raccontato di aver pagato da 3.500 a 5.550 euro per la traversata. Sulla seconda, partita da Sfax in Tunisia, c'erano 44 persone, tra cui 16 donne e 4 minori: hanno pagato 500 euro a testa. Due donne, in avanzato stato di gravidanza, sono state portate al poliambulatorio subito dopo lo sbarco a molo Favarolo.