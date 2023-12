"Ai migranti niente cure e cibo scaduto", la Procura di Milano sequestra il Cpr di via Corelli

Nel provvedimento viene riportata la relazione di un medico, consulente della Procura, sulle condizioni dei migranti, anche ascoltati dagli investigatori e le cui testimonianze sono agli atti. Già nei giorni scorsi era venuto a galla che in via Corelli c'erano migranti con tumori al cervello o epilettici, oppure con gravi problemi psichiatrici, considerati "idonei alla vita della comunità ristretta", ma in realtà non sottoposti a visita medica.

Gara da quasi 4 milioni e mezzo di euro

In base al capo di imputazione, i due avrebbero simulato, producendo documenti "contraffatti" e con firme pure di defunti, "la presenza" di servizi "pattuiti in sede contrattuale con la Prefettura (...) in realtà mai prestati o comunque prestati in maniera largamente insufficiente". Tutto questo per aggiudicarsi una gara, nell'ottobre 2022, da quasi 4 milioni e mezzo di euro per un anno. La Prefettura di Milano aveva spiegato che "nei mesi scorsi erano emerse criticità gestionali" in via Corelli ed era stato avviato un procedimento amministrativo a carico dei gestori che "si è concluso quindi con l'irrogazione della massima sanzione convenzionalmente prevista".