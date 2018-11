Migranti portati in Slovenia, polizia: c'è un accordo bilaterale

La polizia di frontiera di Fernetti (Trieste) smentisce il reportage "pubblicato da alcuni quotidiani relativo a presunte condotte illegittime operate dalla polizia in ambito di rimpatri di stranieri al confine con la Slovenia". "Il trasferimento dei migranti, rintracciati irregolarmente sul territorio italiano - si legge in una nota -, è effettuato nel rispetto della procedura di riammissione prevista in un accordo bilaterale firmato con Lubiana".