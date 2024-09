Migranti, polizia chiude oltre 700 tra siti e profili social dei trafficanti | Le pagine usate per attrarre nuovi "clienti"

Oltre 700 tra siti web, gruppi e profili social sono stati chiusi nell'ambito di un'indagine della polizia di Palermo sul traffico di migranti provenienti dalle rotte maghrebine. Le pagine web venivano utilizzate dai trafficanti di esseri umani per promuovere i viaggi illegali dalle coste nordafricane a quelle italiane. Tra i contenuti utilizzati per attrarre nuovi "clienti" c'erano anche vere e proprie offerte con prezzi scontati per donne e bambini, nonché veri e propri pacchetti viaggio per famiglie.