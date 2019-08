Migranti, Opens Arms: "Decimo giorno a bordo, resistiamo, vergogna Europa"

"Decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa. Meglio multati che complici". Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave dell'ong spagnola che ha soccorso dieci giorni fa prima 121 migranti e sabato altri 39.

Richard Gere: "A Lampedusa per i migranti, non per politica"

Era in vacanza vicino a Roma con la sua famiglia, Richard Gere, quando ha sentito la storia della Open Arms ferma da giorni al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo e senza un porto dove sbarcare, l'attore americano "non ci ha pensato due volte". Ne ha parlato col figlio, Homer James Jigme, 19 anni. E dopo essersi messo in contatto con il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, assieme al suo primogenito ha preso il primo volo per l'isola delle Pelagie. Dopo avere constatato di persona le condizioni dei naufraghi salendo sulla Open Arms, dove intanto il numero è salito a 160 dopo il salvataggio di altri 39 migranti, Richard Gere si è presentato a fianco a Camps, al direttore di Open Arms Riccardo Gatti e allo chef Rubio, per raccontare cosa ha visto e soprattutto le storie terribile che ha ascoltato direttamente dai migranti, rimanendo scioccato dagli orrori riferiti dalle donne stuprate nei campi libici.