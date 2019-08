MIgranti, Open Arms: evacuate con urgenza altre 4 persone

La nave dell'ong spagnola Open Arms è ancora nelle acque di Lampedusa e così oltre 130 migranti hanno passato la quindicesima notte in mare dopo essere stati salvati nel Mediterraneo. Nella notte si è resa necessaria l'evacuazione urgente di altre 4 persone per motivi medici. "Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone, che l'emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà", twitta l'ong.