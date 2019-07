Migranti, nuovo sbarco in Sicilia: 57 distribuiti tra Pozzallo e Lampedusa | Arrivi anche in Sardegna

Migranti, a Pozzallo sbarcano in 47 Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Twitter 20 di 21 Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tredici migranti sbarcati in Sardegna - Non solo in Sicilia, un nuovo sbarco di migranti infatti è avvenuto in Sardegna sulla tratta dall'Algeria. Tredici persone sono state intercettate nelle acque davanti a Porto Pino, sulla costa sud occidentale dell'isola. Sono tutti maschi e adulti e stanno bene. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati al Centro di primo soccorso e accoglienza di Monastir, alle porte di Cagliari.



A Malta i 44 salvati dallʼAlan Kurdi - Intanto la Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo scrive su Twitter la ong tedesca Sea Eye. Tra le 44 persone recuperate dalla Alan Kurdi ci sono quattro donne e tre bambini. I migranti salvati, scrive ancora la Ong su Twitter, hanno affermato di essere in viaggio in mare da sabato e che avevano finito il carburante.