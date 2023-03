Migranti, nuovo naufragio: barca affonda a Lampedusa, tutti salvi

Arriva la stretta sugli scafisti

Intanto il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione. L'Italia, inoltre, riserverà delle quote di accesso ai lavoratori che provengono dai Paesi che collaborano con Roma, ripristinando i decreti flussi con criteri e quote triennali, con alcune corsie preferenziali.