Migranti, 10 morti asfissiati nella stiva: fermati 2 scafisti a Lampedusa

Gli indagati sono stati condotti in carcere, in attesa dell'udienza di convalida. L'indagine condotta presso hotspot di Lampedusa dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalla Squadra mobile di Agrigento, ha consentito di ricostruire le fasi della traversata in mare, raccogliendo elementi a carico dei due presunti che avrebbero condotto l'imbarcazione, tenendosi in contatto, al momento dell'imbarco, con i trafficanti che operano sulle coste di Zuhar.