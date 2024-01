Migranti, sbarcano in 51 a Lampedusa: portati all'hotspot

Cinquantuno migranti, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan, sono sbarcati a Lampedusa dopo che, mercoledì sera, il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato e soccorso da tre motovedette di guardia di finanza e Frontex.

Il natante di legno era salpato martedì sera da Zuwara in Libia e ognuno dei migranti ha pagato 2mila dollari per la traversata con il mare in tempesta. I profughi sono stati portati, dopo un primo triage sanitario sul molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola.