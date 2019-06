Migranti, la Sea Watch entra nel porto di Lampedusa

La Sea Watch, ferma da tre giorni al largo di Lampedusa, è entrata nel porto dell'isola. Il comandante ha deciso di procedere nonostante la mancanza di autorizzazioni da parte delle autorità. La nave è rimasta per qualche minuto all'esterno del porto, bloccata da una motovedetta della Gdf, e ora sta facendo manovra per avvicinarsi alla banchina. "Basta, dopo 16 giorni entriamo in porto", ha scritto la ong su Twitter.