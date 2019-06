Migranti, la nave Fulgosi nella banchina del porto di Genova: sbarcate le cento persone a bordo

Si sono concluse le operazioni di sbarco dei migranti a bordo del pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi che ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova. Come confermato da Sergio Gambino della Protezione civile regionale, i primi a scendere sono stati donne e bambini seguiti, a qualche ore di distanza, dagli uomini. I migranti sono di sei nazionalità diverse: Libia, Camerun, Somalia, Costa d'Avorio, Mali e Nigeria. In totale ci sono cento persone, tra le quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte.

Donne e bambini in via precauzionale sono stati trasferiti all'ospedale Galliera e al pediatrico Gaslini. I 60 uomini adulti invece vengono assistiti dal personale medico che si trova in calata Bettolo nella tendopoli allestita dalla Ceice Rossa. Dopo l'assistenza medica e l'identificazione verranno trasferiti in due centri della Cei a Genova. "Da indicazioni del Viminale - ha spiegato Sergio Gambino della Protezione civile regionale - pare che i bambini non accompagnati restino a Genova".