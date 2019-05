Sea Watch 3 sequestrata dalla Gdf: migranti fatti sbarcare a Lampedusa | Ira del Viminale

Lo sblocco della situazione - A sbloccare la situazione è stata l'ultima comunicazione del comandante della nave Arturo Centore alle autorità: a guardia costiera e guardia di finanza l'ufficiale ha fatto sapere che se entro le 21 non avesse ottenuto l'autorizzazione allo sbarco, avrebbe tolto l'ancora e sarebbe entrato in porto di sua iniziativa a causa delle precarie condizioni di salute di alcune persone sulla nave.



Sea Watch: "I porti italiani non sono chiusi" - "I naufraghi - ha spiegato la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi - hanno chiesto di indossare i giubbetti salvagente e hanno detto di volersi buttare in acqua per disperazione. Le condizioni a bordo sono peggiorate a livello di stress e tensione e il comandante ha dovuto tenerne conto". A quel punto la procura di Agrigento ha preferito intervenire e i finanzieri sono saliti a bordo della nave, per un'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa finalizzata al sequestro. "La nave è a disposizione degli inquirenti che hanno disposto un sequestro probatorio per verificare se c'è un reato da contestare" conferma Linardi, che poi ironizza sui no di Salvini: "Ancora una volta si è dimostrato che i porti dell'Italia non sono chiusi".



Ira del Viminale "bypassato" - Una conclusione che al Viminale non è piaciuta affatto: "C'è stata un'accelerazione d'intesa tra tutti che ha di fatto spogliato il Viminale delle sue competenze" dicono gli uomini del ministro all'agenzia Ansa. Le stesse fonti citate dall'agenzia di stampa hanno anche riferito che il ministro Matteo Salvini "si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo". "La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e Ong straniere?", domandano ironicamente le stesse fonti.



Salvini: "Pronto a denunciare chi fa sbarcare, anche pm" - Dopo aver appreso della decisione del pm di Agrigento, Salvini ha quindi fatto sapere di essere "pronto a denunciare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare gli immigrati irregolari su una nave fuorilegge". "Questo vale anche per organi dello Stato: se c'è qualche procuratore pronto a mandarmi a processo con una condanna che può dare fino a 15 anni di carcere, se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo".



Di Maio: "Pm indipendenti, nessun espediente" - A stretto la vicenda è stata commentata anche da Luigi Di Maio: "Il sequestro lo esegue la magistratura quindi non credo sia un espediente" per far sbarcare i migranti a bordo "perché la magistratura è indipendente dal governo. Quando arrivano qui contattiamo i Paesi Ue e chiediamo la redistribuzione. Io credo che la politica delle redistribuzioni è l'unica strada che abbiamo per fronteggiare il fenomeno. Poi c'è il tema dei rimpatri che si devono fare."