Migranti, la Eleonore dichiara emergenza e fa rotta verso Pozzallo

La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline con a bordo oltre 100 migranti soccorsi in mare, dopo essere stata respinta sia dall'Italia sia da Malta ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acque italiane e dirigendosi verso Pozzallo. "La situazione pericolosa per la vita delle persone a bordo mi costringe a dirigere verso il porto più vicino", ha spiegato il capitano della Eleonore, Claus Peter Reisch.

Secondo quanto riferito dal comandante, a causa del sovraffollamento della nave diversi dei migranti soccorsi non possono ripararsi sotto i teloni rimanendo così esposti in queste ore ai forti temporali in corso.



Immediata la reazione di Salvini: "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia".



Poco dopo l'annuncio del comandante, una motovedetta della guardia di finanza si è affiancata alla Eleonore chiedendo di salire a bordo.



Intanto, sempre a Pozzallo, è approdata la nave Cassiopea della marina militare con a bordo 29 migranti. I naufraghi erano a bordo di un potente motoscafo cabinato intercettato a sud di Lampedusa: sono 5 uomini, 5 donne e 19 minorenni.