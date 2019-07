Migranti in Italia dalla Slovenia, la rotta via terra

La rotta via mare sta diventando sempre più pericolosa ed ecco perché per i migranti decidono con maggiore frequenza di entrare in Italia arrivando dalla Slovenia. Le telecamere di "Stasera Italia" sono tornate al confine per testimoniare il continuo flusso di persone che ogni giorno raggiungono Trieste per poi spostarsi in treno verso altri Paesi, Francia in primis.



C'è, però, anche chi si ferma in Italia e a questi ultimi, una volta schedati, viene offerto un posto dopo poter mangiare e un hotel dove alloggiare. Per interrompere questo fenomeno, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha proposto un muro con la Slovenia, ottenendo però opinioni molto contrastanti.