Migranti, in 38 soccorsi al largo di Lampedusa: c'è una bimba | Altri 53 sbarcati in Calabria da una barca a vela

Trentotto migranti sono sbarcati nel pomeriggio a Lampedusa dopo essere stati avvistati dalla Guardia costiera su un'imbarcazione in legno e trasbordati su una motovedetta che ha trainato il piccolo natante fino al porto dell'isola. Secondo quanto spiega in un tweet Mediterranean Hope, il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta 20 uomini, 17 donne e una bambina.