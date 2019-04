Migranti, guardia costiera italiana coordina quella libica: intercettazione

Sarebbe la guardia costiera italiana a coordinare quella libica per il salvataggio di migranti. Lo conferma un'intercettazione pubblicata su Avvenire e La Repubblica. Un coordinamento disperato quello che appare nella registrazione pervenuta sui tavoli del procuratore di Agrigento che indaga sull'ultimo salvataggio di 49 disperati da parte della Mare Jonio. Nell'intercettazione l'ufficiale italiano tenta, in un perfetto inglese, di chiedere coordinate e conferme dell'invio di una motovedetta. Ma dall'altro capo della comunicazione, il guardacosta libico stenta a parlare inglese.

Sarà poi un traduttore arabo richiesto dall'Italia a rendere tutto più chiaro. Ma nonostante le rassicurazioni di Tripoli, i libici non accennano a intervenire. In questa conversazione del 18 marzo, si sente infine un ufficiale del centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo chiedere a un collega della capitaneria di porto se "in questi casi non ci sia una procedura?". La risposta: "E' una decisione politica del ministro dell'Interno Matteo Salvini, stiamo ancora aspettando le direttive".