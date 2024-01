Migranti, fermo amministrativo per la Open Arms a Crotone

Avrebbe ostacolato una motovedetta libica durante il soccorso di una imbarcazione di migranti, disattendendo anche le indicazioni del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo.

Per questo motivo nei confronti della Open Arms, giunta a Crotone con 57 migranti nella serata di sabato 20, è stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo per venti giorni e una sanzione che potrà arrivare fino a 10mila euro in base al decreto Piantedosi che regola gli interventi delle Ong.