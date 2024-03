Migranti, fermo di 20 giorni per la Geo Barents: "Faremo appello"

La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, che mercoledì era arrivata a Marina di Carrara con 249 migranti soccorsi al largo della Libia, è stata sottoposta a un fermo di 20 giorni.

La misura, spiega la Ong, "è per non aver osservato sabato scorso le istruzioni della guardia costiera libica e aver messo in pericolo le persone soccorse. Ma sono stati i libici ad aver tentato di interrompere il salvataggio minacciando il nostro equipaggio e i naufraghi. Faremo appello". Si tratta del ventesimo fermo disposto per una nave umanitaria in seguito al decreto Piantedosi del gennaio 2023.