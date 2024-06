Migranti, morte di una 16enne: fermato un superstite del naufragio nel Mar Ionio

Uno dei migranti superstiti del naufragio avvenuto nel Mar Ionio, sbarcato al porto di Roccella Ionica il 17 giugno, è stato sottoposto a fermo dalla polizia per omicidio. Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, mentre la barca a vela (poi affondata intorno a 120 miglia dalle coste calabresi) era già alla deriva, avrebbe sfogato la sua violenza su una ragazza irachena di 16 anni, figlia di un'altra superstite, fino a provocarne la morte per soffocamento. Il fermo è stato emesso dalla Procura di Locri ed è stato convalidato dal gip che ha disposto la detenzione in carcere.