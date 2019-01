Migranti, Csm: "Emergenza processi per richiesta asilo"

Scatta l'emergenza sui processi per la concessione dell'asilo ai migranti. A lanciare l'allarme è il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini, che segnala un carico "crescente di procedimenti in materia di protezione internazionale e di immigrazione". Si profila quindi una delle nuove "emergenze" per la Suprema Corte, già alle prese con un "carico insostenibile" di cause.