Migranti, Casarini della ong Mediterranea: "Il Papa ci ha detto 'Tornate in mare'"

Mercoledì, al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ha rivolto il suo saluto alla ong Mediterranea Saving Humans.

"Saluto anche il gruppo di Mediterranea Saving Humans, che è qui presente e che va in mare a salvare i poveretti che fuggono dalla schiavitù dell'Africa. Fanno un bel lavoro questi: salvano tanta gente, tanta gente". "Come sempre il Papa ci ha dimostrato un grande affetto e ci esorta. Ci ha detto: 'Coraggio, tornate in mare a salvare vite'. È stato un abbraccio di gioia, il Pontefice ci sostiene", ha raccontato Luca Casarini, capomissione della ong, che era presente all'udienza.