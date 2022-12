Migranti, altri due sbarchi a Lampedusa: in 26 arrivati sull'isola

Altri 26 migranti, tra marocchini e tunisini, sono stati rintracciati dai carabinieri sulla spiaggia della Guitgia, a Lampedusa.

Erano appena approdati con un barchino di 6 metri salpato da Sfax. Altri 40 profughi, originari di Costa d'Avorio, Camerun e Togo, sono stati soccorsi al largo da una motovedetta in assetto Frontex. Tutti quanti sono stati portati all'hotspot, da dove 80 persone devono essere imbarcate sul traghetto di linea in partenza per Porto Empedocle.