Migranti, affonda barchino: salvati in 44 e portati a Lampedusa, 3 dispersi

Un barchino di metallo, carico di migranti, è affondato in acque internazionali. Un peschereccio tunisino, che si trovava a poca distanza, ha soccorso 44 persone tra gambiani, guineani, malesi e senegalesi. Tre persone sarebbero disperse. I naufraghi sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 che li ha sbarcati a Lampedusa. Delle ricerche dei tre migranti che mancherebbero all'appello si è occupata una motovedetta della guardia di finanza. I 44 migranti, fra cui una donna, hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia venerdì notte e di aver pagato 800 euro a testa per la traversata.