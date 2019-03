Migranti, abbattuta la baraccopoli di San Ferdinando

L'esercito ha completato il lavoro di abbattimento della baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) in cui avevano trovato alloggio centinaia di migranti, che sono stati sgomberati. Sono occorse 48 ore per radere al suolo le centinaia di strutture fatiscenti in cui vivevano i migranti. L'area su cui era stata realizzata la baraccopoli è disseminata di rifiuti di ogni genere, che dovranno essere smaltiti dal Comune di San Ferdinando.