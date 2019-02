Migranti, a Udine maxi-rissa tra 80 minori in un centro accoglienza

Venticinque minori, 12 dei quali di etnia albanese-kosovara e 13 di origine pachistana, sono stati denunciati in stato di libertà per rissa aggravata dopo una lite scoppiata a Cividale del Friuli (Udine). Ottanta i ragazzi coinvolti nella lite, nel cortile del centro accoglienza per minori non accompagnati Civiform. La rissa sarebbe nata dopo alcuni insulti tra giovani di diverse etnie che si sarebbero affrontati con tubi metallici e armi improprie.