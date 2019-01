Migranti, a Castelnuovo famiglie con bimbi accolte dagli abitanti

Le famiglie con bimbi che erano ospiti all'interno del Cara rimarranno nella zona di Castelnuovo di Porto, attraverso "l'accoglienza diffusa" per consentire ai bambini di continuare a frequentare la scuola. "E' la prima volta che succede in Italia", ha annunciato il sindaco del Comune in provincia di Roma, Riccardo Travaglini, parlando di un accordo raggiunto in prefettura. Le famiglie sono 4, alle quali si aggiungono 4 o 5 richiedenti asilo.