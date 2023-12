Migranti, nel 2023 +200% gli sbarchi a Lampedusa: 112mila in un anno

Sono 112mila i migranti sbarcati a Lampedusa nel 2023, il 200% in più rispetto al 2022, quando ne erano arrivati sull'isola 40mila.

I numeri emergono dal bilancio tracciato dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha parlato di un "impegno estremamente rilevante per la questura e per l'intero dipartimento". La squadra mobile ha disposto sette decreti di fermo di iniziato di delitto per nigeriani, gambiani, sudanesi e bengalesi responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata alla tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione.