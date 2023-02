Migliarino (Pisa), ignorano l'alt e speronano l'auto dei carabinieri: un arresto e due denunce

L'auto, inseguita dai militari del radiomobile di Pisa, è stata intercettata poco dopo. Vedendosi braccati i tre a bordo hanno provato la fuga colpendo frontalmente la pattuglia di Viareggio accorsa in aiuto. Arrestato il conducente e denunciati i due passeggeri. Due militari sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso.

L'inseguimento - L'inseguimento è iniziato a Migliarino. L'auto con i tre a bordo si è diretta a forte velocità sull'Aurelia, in direzione Torre del Lago (Viareggio). Le immediate ricerche diramate dalla centrale di Pisa a quella di Viareggio hanno permesso di intercettare la vettura in località Bicchio.

Il mezzo è stato sequestrato così come pure gli oggetti in oro e un orologio, secondo gli investigatori provento di furto, che sono stati ritrovati all'interno. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica, diverse gazzelle dei carabinieri, la polizia municipale per i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco.