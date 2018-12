Michelle Hunziker, un anno di libertà vigilata per il suo stalker

Un anno di libertà vigilata: questa la misura di sicurezza personale notificata al 37enne di Fornovo San Giovanni, nella bassa Bergamasca, imputato per stalking nei confronti di Michelle Hunziker . L'uomo nell'autunno del 2016 avrebbe inviato al Gabibbo diverse e-mail con allegate foto di nudi femminili e di un coltello. Queste avrebbero suscitato le ansie della conduttrice di "Striscia la Notizia", che già in passato aveva subito atti persecutori.

Il 37enne era imputato davanti al Tribunale di Milano. L’aver utilizzato mezzi informatici e telematici ha costituito un’aggravante. La misura di sicurezza provvisoria richiesta dal pubblico ministero di Milano prevede anche la prescrizione per l'uomo di frequentare un’apposita struttura sanitaria per sottoporsi a delle cure.



L’esecuzione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Milano è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Caravaggio. Già in passato, l’uomo era stato oggetto di provvedimenti sanitari a causa dei suoi problemi psicofisici.