Micalizzi, ospedale San Raffaele: condizioni fotografo migliorano

Le condizioni di Gabriele Micalizzi, il fotoreporter ferito in un'esplosione nella zona di Deir Ezzor in Siria, "non destano preoccupazioni e sono in miglioramento". Lo rende noto la direzione sanitaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove Micalizzi è giunto nel tardo pomeriggio di domenica. I medici hanno evidenziato "una riduzione della capacità visiva in conseguenza di una lesione contusiva da contraccolpo di entrambi i bulbi oculari".