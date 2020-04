Miami, italiani bloccati sulla nave in quarantena: "Siamo chiusi in cabina dal 15 marzo"

Sono chiusi a bordo di una nave in quarantena al largo di Miami dal 15 marzo scorso. Dopo un mese e mezzo, cinque ragazzi italiani stanno aspettando che la compagnia, o l’ambasciata, organizzi un volo di rimpatrio per riportarli in Italia.

A raccogliere il loro appello sono stati diversi vip da Rosario Fiorello, fino ad Antonello Venditti, passando per il giornalista Gabriele Parpiglia che ha preso a cuore la vicenda: "Questi ragazzi hanno cibo e acqua razionati, non hanno avuto indietro i passaporti dalla compagnia che nel frattempo li ha licenziati e ora non sanno come uscire da quella nave focolaio". A "Pomeriggio Cinque", in collegamento dalla nave ci sono proprio alcuni dei ragazzi: "Iniziamo ad avere paura - spiega Giovanna - intorno a noi le persone si ammalano e alcuni muoiono".