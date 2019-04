Meteo.it si rinnova in Tv

Questa sera in anteprima su Canale 5, subito dopo il Tg5, con la conduzione di Martina Hamdy di ritorno dal Grande Fratello e da martedì 15 gennaio su tutte le reti Mediaset, Meteo.it, le previsioni meteo di Mediaset, cambiano veste e si rinnovano. Grazie all’utilizzo dell’innovativo software “MetaCast”, usato per la prima volta in Italia, le previsioni meteo diventano più dettagliate, efficaci e spettacolari. Una tecnologia all’avanguardia porta nelle case degli italiani la simulazione del comportamento dell’atmosfera con un’animazione continua.