Dopo la grande ondata di caldo, il meteo concede una tregua. Oggi le città da bollino rosso scendono infatti da 21 a 16: tornano in giallo tra le altre Milano, Torino e Genova. Scatta però l'allerta per il maltempo oggi in 4 regioni: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Sardegna.