Meteo, assaggio di primavera al Centro-Nord e nel weekend anche al Sud

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tempo prevalentemente soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità irregolare tra Molise, nord della Puglia, Irpinia e Appennino lucano. Altrove avremo soltanto qualche modesta velatura di passaggio. Nella notte tra giovedì e venerdì possibile formazione di banchi di nebbia nella fascia lungo il Po tra Emilia e basso Veneto. Temperature massime in rialzo con valori sopra la media al Nord e in Toscana. Venti ancora intensi settentrionali al Sud, moderati di Maestrale sul medio Adriatico. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).